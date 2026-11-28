\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0647 \u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646\u06cc \u062d\u0645\u06cc\u062f\u0631\u0636\u0627 \u0644\u0648\u0627\u0641\u06cc \u062f\u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u062a\u0641\u0627\u0642\u0627\u062a\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06cc\u06a9 \u0632\u0648\u062c \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0631\u0648\u06cc \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f.\u00a0\n\u0646\u062f\u0627 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f\n