تیم نساجی مازندران در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال، از ساعت ۱۷:۳۰ امروز در اصفهان به مصاف سپاهان می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، امروز شنبه ۷ آذرماه با برگزاری سه بازی پیگیری می‌شود که در یکی از مهم‌ترین بازی‌های این هفته، تیم نساجی مازندران از ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه امروز در ورزشگاه نقش جهان اصفهان مهمان تیم سپاهان خواهد بود.

بر اساس جدول رده‌بندی، در حال حاضر سپاهان اصفهان با ۲۷ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و به دنبال کسب سه امتیاز این دیدار خانگی برای تثبیت جایگاه خود در پایان نیم‌فصل است. در سوی مقابل، نساجی مازندران با هدایت سعید دقیقی در هفته‌های اخیر نتایج پرنوسانی کسب کرده و برای فرار از بحران و بهبود جایگاه خود، به امتیاز این بازی سخت نیاز مبرم دارد.

نساجی اکنون با ۱۳ امتیاز در رده ۱۴ جدول جای دارد و برای فرار از انتهای جدول، نیاز اساسی به کسب امتیاز از این بازی دارد.

کمیته داوران فدراسیون فوتبال، پیام حیدری را به عنوان داور این مسابقه انتخاب کرده است. علی احمدی، هادی طوسی و ایمان کهیش به عنوان کمک‌داوران او را همراهی می‌کنند. علی سام نیز داور VAR و بهمن عبداللهی کمک VAR این دیدار خواهند بود.

نتایج و برنامه هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال:

پنجشنبه ۰۵ آذر ۱۴۰۵

چادرملو اردکان ۲ مس شهربابک ۲

جمعه ۰۶ آذر ۱۴۰۵

پیکان ۰ فولاد خوزستان ۰

شمس آذر قزوین ۰ خیبر خرم آباد ۱

آلومینیوم اراک ۱ پرسپولیس ۱

استقلال خوزستان ۱ ملوان بندر انزلی ۰

شنبه ۰۷ آذر ۱۴۰۵

تراکتور - ذوب آهن / ساعت ۱۵:۱۵

استقلال - صنعت‌نفت‌آبادان /ساعت ۱۶:۱۵

سپاهان - نساجی مازندران / ساعت ۱۷:۳۰

دوشنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۵

گل‌گهر سیرجان - فجر سپاسی ساعت ۱۶:۱۵