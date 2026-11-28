به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، مجید منصوری، مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان کرمان، با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ شهید هنرمند در کشور داریم.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و هنری هفته بسیج افزود: به همت کانون‌های بسیج هنرمندان و جامعه هنری استان، برنامه‌هایی از جمله شب شعر و خاطره، یادواره شهدای هنرمند، دیدار با خانواده شهدای هنرمند و برپایی نمایشگاه آثار هنری برگزار شد.

منصوری همچنین با اشاره به اجرای ویژه‌برنامه «میدان هنر» با حضور هنرمندان تصریح کرد: در این برنامه، هنرمندان کرمانی با اجرای خوشنویسی، طراحی و شعرخوانی در تجمعات مردمی شبانه حضور یافتند.

وی از برگزاری اجلاسیه شهدای هنرمند استان کرمان در دی‌ماه سال جاری خبر داد.