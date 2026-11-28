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مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان کرمان از برگزاری اجلاسیه شهدای هنرمند این استان طی دیماه امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، مجید منصوری، مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان کرمان، با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ شهید هنرمند در کشور داریم.
وی با اشاره به برنامههای فرهنگی و هنری هفته بسیج افزود: به همت کانونهای بسیج هنرمندان و جامعه هنری استان، برنامههایی از جمله شب شعر و خاطره، یادواره شهدای هنرمند، دیدار با خانواده شهدای هنرمند و برپایی نمایشگاه آثار هنری برگزار شد.
منصوری همچنین با اشاره به اجرای ویژهبرنامه «میدان هنر» با حضور هنرمندان تصریح کرد: در این برنامه، هنرمندان کرمانی با اجرای خوشنویسی، طراحی و شعرخوانی در تجمعات مردمی شبانه حضور یافتند.
وی از برگزاری اجلاسیه شهدای هنرمند استان کرمان در دیماه سال جاری خبر داد.