به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، با اشاره به برگزاری مسابقات کشتی محله‌محور انتخابی کشوری جام شهدای جنگ رمضان گفت: این مسابقات با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هیات ورزش کارگری استان و هیات کشتی چهارمحال و بختیاری برگزار شد و ۸۰ ورزشکار در رقابت‌های استانی حضور داشتند.

رستم قنبری هدف از برگزاری این رقابت‌ها را شناسایی استعداد‌های خردسال، تشویق کودکان و نونهالان به ورزش کشتی و توسعه فعالیت‌های ورزشی محله‌محور عنوان کرد.

وی با اشاره به برنامه‌های ورزشی محله‌محور افزود: توسعه ورزش‌های همگانی در پارک‌ها، برگزاری مسابقات شنا و شطرنج برای فرزندان کارگران و اجرای برنامه‌هایی همچون نرمش صبحگاهی و کوهنوردی از جمله فعالیت‌هایی است که در این حوزه دنبال می‌شود.

قنبری گفت: در این رقابت‌ها کشتی‌گیران خردسال در ۱۲ وزن از ۳۲ تا ۸۵ کیلوگرم با یکدیگر رقابت کردند و نفرات برتر برای حضور در مسابقات کشوری انتخاب شدند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۲ کشتی‌گیر منتخب استان در این رقابت‌ها اعزام خواهند شد.

قنبری یادآور شد: محمدامین کیانی از شهرکرد، وزن ۳۲ کیلوگرم، محمدسینا سعیدی از شهرکرد، وزن ۳۵ کیلوگرم، امیررضا سعیدی از شهرکرد، وزن ۳۸ کیلوگرم، دانیال دهقانی از وزن ۴۱ کیلوگرم، پوریا صالحی از بروجن، وزن ۴۴ کیلوگرم، امیرعباس بوگری از بروجن، وزن ۴۸ کیلوگرم، عماد کاظمی از شهرکرد، وزن ۵۲ کیلوگرم، کیانمهر صالح‌پور از هفشجان، وزن ۵۷ کیلوگرم، امیرحسین مقصودی از جونقان، وزن ۶۲ کیلوگرم، ابوالفضل توکلی از هفشجان، وزن ۶۸ کیلوگرم، آروین رحیمی ازبروجن، وزن ۷۵ کیلوگرم، امیرحسین جمشیدی از بروجن، وزن ۸۵ کیلوگرم ۱۲ کشتی‌گیر خردسال راه یافته به رقابت‌های کشوری اعلام کرد.