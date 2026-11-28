مدیرعامل سازمان منطقه آزاد سرخس با اشاره به افزایش تردد قطارهای باری در مسیر ریلی این منطقه از یک تا دو رام در ماه به چهار رام در روز، حضور مجموعه‌های بزرگ خدمات لجستیکی را زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و تقویت جایگاه ترانزیتی شرق کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، رسول رئیس‌جعفری در نشست با عضو هیئت‌مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و مدیر و اعضای شرکت هوپاد دریا، با اشاره به اهمیت روزافزون این منطقه در معادلات ترانزیتی کشور اظهار کرد: تحولات اخیر و افزایش تردد‌های تجاری از مرز سرخس، بیش از گذشته جایگاه راهبردی این منطقه را در تأمین نیاز‌های کشور و تسهیل جریان مبادلات بین‌المللی نمایان کرده است.

رئیس‌جعفری با اشاره به رایزنی‌ها و تعاملات صورت‌گرفته با طرف‌های چینی افزود: در نتیجه اقدامات انجام‌شده، تردد قطار‌های باری در مسیر ریلی سرخس از یک تا دو رام قطار در ماه به چهار رام قطار در روز رسیده که نشان‌دهنده ظرفیت قابل‌توجه این منطقه در توسعه حمل‌ونقل ریلی بین‌المللی است.

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های لجستیکی سرخس باید متناسب با اهمیت راهبردی این منطقه دنبال شود، تصریح کرد: افزایش تقاضای شرکت‌های بزرگ داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری و احداث سایت‌های لجستیکی در منطقه آزاد سرخس، ضرورت بهره‌گیری از توانمندی مجموعه‌های تخصصی و باتجربه در حوزه حمل‌ونقل را دوچندان کرده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد سرخس همچنین با ابراز خرسندی از حضور و موفقیت مجموعه کشتیرانی در فراخوان برگزارشده، خاطرنشان کرد: انتخاب سرخس از سوی این مجموعه، بیانگر نگاه راهبردی به ظرفیت‌های حمل‌ونقل زمینی و ریلی است و بهره‌گیری از دانش، تجربه و توان عملیاتی آن می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات لجستیکی منطقه باشد.

رئیس جعفری با اشاره به اهمیت تکمیل راه‌آهن چابهار ـ زاهدان و فعال‌سازی کریدور شمال ـ جنوب ادامه داد: توسعه ظرفیت‌های لجستیکی سرخس نقش مؤثری در بهره‌برداری از کریدور‌های بین‌المللی و تقویت ارتباطات تجاری کشور با بازار‌های آسیای مرکزی و چین خواهد داشت.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت نگاه ملی به ظرفیت‌های منطقه آزاد سرخس اظهار کرد: اگرچه حمل‌ونقل زمینی نمی‌تواند به‌طور کامل جایگزین حمل‌ونقل دریایی شود، اما بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود می‌تواند بخش مهمی از نیاز‌های تجاری و ترانزیتی شرق کشور را پوشش دهد و گره‌گشای بخشی از نیاز‌های ملی باشد. امیدواریم با حضور مجموعه کشتیرانی، شاهد تحول در ظرفیت‌های لجستیکی و ارتقای استاندارد‌های خدمات حمل‌ونقل در منطقه آزاد سرخس باشیم.