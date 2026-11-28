به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،حجت‌الاسلام‌ رشید جلالی با اشاره به ولادت حضرت فاطمه (س) و روز مادر، اظهار کرد: به مناسبت ولادت این بانوی بزرگ که به‌عنوان روز مادر و زن نام‌گذاری شده است، برنامه‌های مختلفی در نظر گرفته شده که مهم‌ترین این برنامه‌ها، جشن بزرگ ۲ هزارنفری مادر دختری است که با حضور پرشور بانوان در سالن شهید چاغروند خرم‌آباد برگزار می‌شود.

وی افزود: این جشن در همه شهرستان‌ها نیز برنامه‌ریزی شده تا در روز دوشنبه و هم‌زمان با ولادت حضرت فاطمه (س) برگزار شود و همه مادران به همراه فرزندان دختر خود می‌توانند در این برنامه شرکت کنند که برنامه‌های مختلفی برای این جشن تدارک‌دیده‌شده است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان با اشاره به اینکه برنامه‌های روز مادر با محوریت «خون‌خواهی امام شهید» برگزار خواهد شد، گفت: امسال برنامه‌ریزی شده که بسیاری از برنامه‌های فرهنگی با همین محوریت اجرا شوند.

حجت الاسلام جلالی بیان کرد: بانوان در جامعه رسالت بسیار مهمی را عهده‌دار هستند و علاوه بر فعالیت در امور خانواده و پرورش و تربیت فرزندان، در حوزه اجتماعی و سیاسی هم اثرگذار هستند که این نقش اثرگذار را طی این چند ماه که ملت مبعوث شده در خیابان بودند، مشاهده کردیم.

وی یادآور شد: بانوان در مطالبه و نهضت خون‌خواهی امام شهید پیشتاز هستند و در هر مناسبت و برنامه‌ای که باشد، این مهم را مطرح می‌کنند و ثابت کردند رسالت امروز بانوان در عرصه‌های مختلف اثرگذار است.