به ماه آخر پاییز رسیدیم، اما هوای اردبیل همچنان حال‌وهوایی بهاری دارد. شرایط جوی مساعد و طبیعت پاییزی، امروز، فرصت مناسبی برای حضور مردم در فضا‌های طبیعی و تفرجگاه‌ها از جمله فندوقلو فراهم کرد و شهروندان رو به آغوش طبیعت کشوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل؛ اردبیل در پاییز، تنها یک مقصد سفر نیست؛ تجربه‌ای عمیق از تماشای رستاخیز رنگ‌ها در دل طبیعت بکر و آرام آن است.

پاییز در اردبیل، صحنه‌ای باشکوه از بازی رنگ‌ها است؛ جایی که طبیعت، چون بوم نقاشی بزرگی به نظر می‌رسد. در این فصل، جنگل‌ها و دشت‌های اردبیل به تابلویی زنده از رنگ‌های زرد، نارنجی، قرمز و سبز تبدیل می‌شوند و چشم هر رهگذری را خیره می‌کنند. نسیم خنک پاییزی که بر دریاچه‌ها و کوهپایه‌ها می‌وزد، طراوتی ویژه به این چشم‌انداز‌ها می‌بخشد و حس آرامش و شادابی را در دل مسافران زنده می‌کند.

در گوشه‌گوشه استان، از جنگل‌های فندقلو گرفته تا دامنه‌های سبلان، رنگ‌ها در کنار هم به رقص آمده‌اند. آسمان آبی روشن، درختان هزاررنگ، و انعکاس این زیبایی‌ها در آب‌های زلال چشمه‌ها و دریاچه‌ها، منظره‌ای رویایی خلق می‌کنند که گویی از دل یک افسانه بیرون آمده است.

پاییز اردبیل تنها یک فصل نیست؛ جشنواره‌ای هزار رنگ و رستاخیز رنگ‌هایی است که با سخاوت تمام، بر تن کوهستان‌ها، دشت‌ها و جنگل‌ها می‌نشینند و گردشگران را با خود به دنیایی از آرامش و زیبایی می‌برد.