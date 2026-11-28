\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc\u060c \u0628\u0639\u062f \u0627\u0632 \u06af\u0630\u0634\u062a \u06f2\u06f0 \u0633\u0627\u0644 \u0647\u0646\u0631\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0627\u06cc\u0628\u0627\u062f \u0628\u0627 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u062b\u0631 \u0647\u0646\u0631\u06cc \u0628\u0647 \u062c\u0634\u0646\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u06cc \u062a\u0626\u0627\u062a\u0631 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0646\u062f.\n