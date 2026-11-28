به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی با عبور امواج ناپایدار ضعیف از لایه میانی جو تا اواسط هفته افزایش ابر در برخی ساعات پیش بینی می‌شود.

زارعی افزود: به لحاظ دمایی تغییرات دما در این مدت محسوس نیست و به شرط تثبیت نقشه‌ها برای پایان هفته بارش باران قابل پیش بینی است.

صبح امروز سربیشه و اسفدن با کمینه دمای صفر درجه سلسیوس سردترین و روز گذشته دهسلم نهبندان با ۳۰ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۲۴ و ۵ درجه سلسیوس ثبت شده است.