سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان از ورود بیش از ۱۵ میلیون و ۳۳۱ هزار خودرو به استان، از ابتدای سال تا پایان آبان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی خجسته گفت: بر اساس آمار‌های ثبت‌شده، از ابتدای امسال تا پایان آبان، ۱۵ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۲۳۲ وسیله نقلیه به گیلان وارد و ۱۵ میلیون و ۳۲۵ هزار و ۸۸۷ وسیله نقلیه هم از استان خارج شدند.

وی با بیان اینکه آزادراه قزوین ـ رشت با ثبت ۶ میلیون و ۲۰۳ هزار و ۵۶۳ وسیله نقلیه، بیشترین میزان خودرو‌های ورودی به گیلان را در مدت ۸ ماه به خود اختصاص داده است، افزود: همچنین در این مدت، ۵ میلیون و ۱۵۳ هزار و ۹۸ وسیله نقلیه از محور غربی استان، جاده رامسر-چابکسر به استان وارد شدند.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان با اشاره به ثبت بیشترین میزان خودرو‌های خروجی از استان از آزادراه رشت-قزوین، گفت: ۶ میلیون و ۱۴۲ هزار و ۴۷۵ وسیله نقلیه هم تا پایان آبان امسال از این محور خارج شدند.

علی خجسته افزود: همچنین از محور چابکسر ـ رامسر ۵ میلیون و ۲۰ هزار و ۹۷۴ وسیله نقلیه از استان خارج شدند.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت جریان ترافیک در محور‌های ارتباطی گیلان به ویژه در ایام پرتردد سال، گفت: پایش مستمر تردد خودرو‌ها و توجه به ظرفیت راه‌ها از نکات ضروری مدیریت ترافیک و ارتقای ایمنی سفر‌ها در جاده‌های استان است.