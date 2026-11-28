به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش، پیامی صادر کرد و ضمن تبریک این روز به فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های نیروی دریایی ارتش، یاد و خاطره شهدای این نیرو به‌ویژه شهدای ناوشکن دنا را گرامی داشت.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفتم آذر، سالروز حماسه ماندگار عملیات مروارید و روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، یادآور رشادت دریادلان ایران در پاسداری از آب‌های میهن است. این روز پرافتخار را به فرمانده محترم نیروی دریایی ارتش، فرماندهان، کارکنان و خانواده‌های صبور و همراه آنان تبریک عرض می‌نمایم.

همچنین، یاد و نام شهدای گرانقدر نیروی دریایی ارتش، بویژه شهدای سرافراز ناوشکن «دنا» را گرامی می‌دارم؛ همرزمان عزیزی که در شروع جنگ تحمیلی رمضان، هنگام بازگشت از مأموریت آموزشی و رزمایش دریایی، در پی حمله جنایتکارانه نیروی دریایی آمریکا به شهادت رسیدند.

سربلندی و توفیقات روزافزون شما عزیزان را در خدمت به مردم و پاسداری از ایران جان، تحت زعامت فرمانده معظم کل قوا، از خداوند منان، مسئلت می‌نمایم.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان