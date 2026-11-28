همزمان با هفته بسیج و در آستانه روز مادر، همایش پیاده‌روی خانوادگی با هدف ترویج ورزش همگانی و تقویت پیوند‌های اجتماعی در روستا‌های همدانک و خیرآباد شهرستان بهارستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همایش پیاده‌روی خانوادگی در روستا‌های همدانک و خیرآباد شهرستان بهارستان، با استقبال گسترده ساکنان این مناطق و همراهی خانواده‌ها برگزار گردید.

این رویداد که همزمان با هفته بسیج و در آستانه روز مادر برنامه‌ریزی شده بود، با هدف ترویج فرهنگ ورزش همگانی، افزایش سطح نشاط اجتماعی و همچنین تحکیم پیوند‌های میان اعضای خانواده انجام شد.

شرکت‌کنندگان در این همایش، ضمن تجلیل از نقش مادران در خانواده و جامعه، از برگزاری چنین برنامه‌هایی که موجب افزایش آمادگی جسمانی و همبستگی میان روستاییان می‌شود، استقبال کردند.