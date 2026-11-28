رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از آغاز صادرات ۷۰ هزار تن سیب درختی از این استان به کشور پاکستان خبر داد. وی تأکید کرد با استقرار کارشناسان در مرز، فرآیند مهروموم و قرنطینه محموله‌ها برای تسریع در روند صادرات، در محل انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، محمدرضا اصغری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، افزود: در مرحله نخست، مجوز‌های لازم برای صادرات سیب به کشور پاکستان اخذ شده است.

وی تصریح کرد: در این راستا، شرکت اتحاد سیب ارومیه» به‌عنوان نماینده رسمی، مسئولیت انجام امور مربوط به پلمب و فرآیند‌های قرنطینه محموله‌های صادراتی را بر عهده دارد.

اصغری با اشاره به اقدامات انجام شده برای تسهیل تردد محصولات کشاورزی، افزود: برای تسریع در روند صادرات و کاهش زمان انتظار صادرکنندگان، تمهیدات لازم برای انجام ارزیابی‌ها در محل مرز فراهم شده است. با استقرار کارشناسان و ارزیابان مربوطه در مرز، عملیات بررسی و پلمب محموله‌ها در همان محل انجام می‌شود که این امر علاوه بر صرفه‌جویی در زمان، به تسهیل فعالیت‌های تجاری کمک شایانی می‌کند.

او در پایان با تأکید بر نقش حمایت‌های سازمان جهاد کشاورزی از باغداران، خاطرنشان کرد که پیگیری رفع موانع و توسعه بازار‌های بین‌المللی، از اولویت‌های اصلی این سازمان برای رونق اقتصادی استان و تقویت جایگاه محصولات کشاورزی آذربایجان غربی در بازار‌های جهانی است.