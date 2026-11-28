به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، اداره کل هواشناسی استان قزوین اعلام کرد با توجه به خروجی مدل‌های هواشناسی، وضعیت جوی استان تا ظهر روز دوشنبه پایدار خواهد بود. با این حال، پیش‌بینی می‌شود به دلیل پایداری جو، غلظت آلاینده‌های هوا در مناطق صنعتی و پرتردد استان افزایش یابد.

طبق اطلاعیه این سازمان، از ظهر روز دوشنبه یک سامانه بارش‌زا به تدریج وارد استان شده و تا پایان هفته در سطح منطقه مستقر می‌شود. این بارش‌ها که در ابتدا محدود به برخی نواحی خواهد بود، در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با وسعت بیشتری در سطح استان رخ خواهد داد.

هواشناسی تأکید کرد که نوع بارش‌ها در اراضی پست به صورت باران همراه با رعد و برق و وزش باد و در ارتفاعات و مناطق کوهستانی به صورت برف خواهد بود. همچنین هشدار داده شده است که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، به دلیل شدت بارش‌ها، احتمال آب‌گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن رودخانه‌ها و کاهش دید افقی وجود دارد.

در خصوص وضعیت دما نیز اعلام شد که برای روزهای شنبه و یکشنبه تغییرات دمایی خاصی در سطح استان مشاهده نخواهد شد.