به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان امروز هفتم آذرماه ۱۴۰۵ با میانگین ۱۴۹ AQI در مرز ناسالم برای همه است.

براساس داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفی هوا، شاخص کیفی هوا در ایستگاه‌های ۲۵ آبان با ۱۶۳، پارک زمزم و احمدآباد ۱۵۲، انقلاب ۱۷۲، بهارستان غربی ۱۶۰، خرازی ۱۶۰، رهنان ۱۵۵، سپاهان شهر با ۱۶۴، کردآباد با ۱۶۱، شهرک منتظری محمودآباد با ۱۵۱، محور شرق منطقه قهاب با ۱۵۷، ولدان ۱۶۱، میرزاطاهر ۱۵۲ و شهر خمینی شهر با ۱۶۸ AQI در وضعیت ناسالم برای عموم و به رنگ قرمز آلودگی است.

همچنین این شاخص در ایستگاه‌های پروین با ۱۴۰، فیض ۱۳۲، قهجاورستان با ۱۱۵، کاوه و استانداری اصفهان با ۱۳۲، دانشگاه صنعتی ۱۳۹، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۱۲۵، زینبیه ۱۲۳، وشهر شاهین شهر با ۱۳۶.

این درحالیست که شاخص کیفی هوا در ایستگاه بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۳۸ AQI در وضعیت پاک و به رنگ سبز است ودر ایستگاه‌های شهر‌های نجف آباد با ۹۰ و علوم پزشکی کاشان با ۸۰ AQI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.

اداره کل هواشناسی استان اصفهان هم درباره تداوم سکون جوی تا هشتم آذرماه و افزایش انباشت آلاینده‌های هوا هشدار سطح زرد صادر کرد.

هواشناسی اصفهان همچنین بر لزوم استفاده از حمل و نقل عمومی و کاهش استفاده از خودرو‌های شخصی، مدیریت بهینه در مصرف سوخت‌های فسیلی، کنترل فعالیت‌های صنعتی آلاینده، خودداری از سوزاندن زباله، شاخ و برگ و بقایای کشاورزی، کاهش تردد غیرضروری و پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز برای گروه‌های حساس و کنترل و پایش مداوم شاخص‌های آلودگی از طریق دستگاه‌های مربوطه به منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی برای حفظ سلامت شهروندان تاکید کرده است.