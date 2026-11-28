دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی با اشاره به روند دادسرای کیفرخواست قتل سارا برومند، گفت: با توجه به جریحه‌دار شدن افکار عمومی نسبت به این موضوع، درخواست اجرا حکم قصاص قاتل سارا برومند در ملأعام را مطرح کردیم .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حسن همتی‌فر با اشاره به روند پرونده قتل سارا برومند، اظهار کرد: از همان روز نخست، بازپرس ویژه برای رسیدگی به این پرونده تعیین شد و قاتل نیز دستگیر شد. ظرف ۱۰ روز در دادسرا کیفرخواست صادر شد که این سرعت در صدور کیفرخواست، اقدامی کم‌سابقه بود.

وی افزود: پرونده اکنون در دادگاه کیفری یک در حال رسیدگی است و پیگیر هستیم که رای با سرعت صادر شود. در دادسرا با توجه به جریحه‌دار شدن افکار عمومی نسبت به این موضوع، درخواست اجرا حکم قصاص در ملأعام را مطرح کردیم که البته تصمیم نهایی در این خصوص بر عهده دادگاه و دیوان عالی کشور است.

دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی گفت: خانواده سارا برومند نیز در پرونده حضور پیدا کردند و اظهارات آنها اخذ شده است. امیدواریم رای پرونده هرچه سریع‌تر صادر و اجرا شود.