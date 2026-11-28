به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ بازار مصالح ساختمانی امروز در حالی معاملات خود را دنبال می‌کند که قیمت برخی محصولات سیمانی افزایش یافته، اما بازار مقاطع فولادی تغییر محسوسی نداشته است و میلگرد و تیرآهن در مبادی فروش با نرخ‌های پیشین عرضه می‌شوند.

قیمت سیمان عمده امروز

امروز در بازار مصالح ساختمانی، سیمان پاکتی هگمتان با ۱۵ هزار تومان افزایش، به ۲۸۰ هزار تومان رسیده است.

سیمان پاکتی خزر با ۷ هزار تومان افزایش، ۲۸۶ هزار تومان و سیمان پاکتی خمسه با ۹ هزار تومان رشد، ۲۸۱ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

سیمان پاکتی نیزار نیز با ۶ هزار تومان افزایش به ۲۷۲ هزار تومان رسید و نرخ سیمان زنجان با ۲ هزار تومان رشد، ۲۶۷ هزار تومان اعلام شد.

در سایر مبادی فروش، سیمان پاکتی مرکب ۲۴۹ هزار تومان، سیمان پاکتی شاهرود ۳۳۴ هزار تومان، سیمان پاکتی ساوه ۲۷۹ هزار تومان، سیمان پاکتی تهران ۲۷۳ هزار تومان و سیمان پاکتی صوفیان ۳۱۴ هزار تومان عرضه می‌شود.

قیمت تیرآهن امروز

تیرآهن ۱۴ اشتهارد با قیمت ۱۱۳ هزار و ۶۳۶ تومان و محصول ۱۴ فایکو با نرخ ۱۱۴ هزار و ۵۴۵ تومان معامله می‌شود.

تیرآهن ۱۴ شاهین بناب با نرخ‌ ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان در بازار عرضه شده‌ است و تیرآهن ۱۴ ظفربناب نیز ۱۱۳ هزار و ۷۲۷ تومان قیمت دارد.

امروز و در نخستین روز هفته، تیرآهن ۱۶ یزد ۱۱۹ هزار و ۹۰ تومان و تیرآهن ۱۶ کرمانشاه ۱۱۶ هزار و ۳۶۳ تومان معامله می‌شود.

همچنین، تیرآهن ۱۶ نرمال ۱۲۵ هزار و ۴۵۴ تومان و تیرآهن ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان ۱۲۷ هزار و ۲۷۰ تومان قیمت‌گذاری شده‌اند.

همچنین تیرآهن ۱۸ فایکو با نرخ ۱۱۵ هزار و ۴۵۴ تومان و تیرآهن ۱۸ ذوب‌آهن اصفهان با قیمت ۱۳۱ هزار و ۸۲۰ تومان عرضه شده است.

قیمت میلگرد امروز

امروز در بازار آهن آلات، میلگرد ۸ آجدار A۳ نورد گرم سمنان با قیمت ۱۱۶ هزار و ۳۶۰ تومان عرضه می‌شود و میلگرد ۱۰ آجدار A۳ کاوه تیکمه‌داش نیز ۱۱۱ هزار و ۵۵۰ تومان قیمت دارد.

میلگرد ۱۲ آجدار A۳ قائم‌رازی با نرخ ۱۱۱ هزار و ۸۲۰ تومان، میلگرد ۱۲ آجدار A۳ ذوب‌آهن با قیمت ۱۲۳ هزار و ۹۱۰ تومان و میلگرد ۱۲ آجدارA۲ ظفربناب با نرخ ۱۱۶ هزار و ۹۱۰ تومان معامله می‌شود.

میلگرد ۱۶ آجدار A۳ بافق یزد ۱۱۰ هزار و ۴۵۰ تومان، میلگرد ۱۶ آجدار A۳ نیشابور ۱۰۸ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۶ آجدار A۳ آناهیتا گیلان ۱۱۲ هزار و ۷۳۰ تومان قیمت‌گذاری شده است.

میلگرد ۱۸ آجدار A۳ آریان فولاد با نرخ ۱۱۳ هزار و ۱۸۰ تومان و میلگرد ۱۸ آجدار A۳ کاشان با قیمت ۱۱۸ هزار و ۱۸۰ تومان به فروش می‌رسد.