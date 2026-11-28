به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، علی همتیان گفت: نگار زمانی، دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، در رقابت‌های کشوری هایروکس، موفق به کسب مقام دوم در رده سنی Open ۲۰–۲۴ سال شد.

وی با اشاره به سطح رقابتی این مسابقات و حضور گسترده ورزشکاران افزود: این موفقیت در شرایطی به دست آمده است که رقابت‌های هایروکس با حضور حدود یک‌هزار و ۷۰۰ ورزشکار برگزار شد و کسب عنوان نایب‌قهرمانی در چنین سطحی، نشان‌دهنده آمادگی جسمانی، توانمندی فنی، پشتکار و اراده مثال‌زدنی این دانشجوی ورزشکار است.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد با قدردانی از تلاش‌های نگار زمانی و نقش مؤثر مربی وی، استاد پریسا قربانی، خاطرنشان کرد: بی‌تردید، این دستاورد ارزشمند حاصل تمرینات مستمر، برنامه‌ریزی اصولی، تلاش خستگی‌ناپذیر ورزشکار و هدایت تخصصی مربی این ورزشکار است.