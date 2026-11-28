سی‌وهشتمین جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب ایران با حضور ۱۳۵ اسب از ۱۴ استان کشور و پس از سه روز رقابت در شهرستان اشکذر به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سی‌وهشتمین جشنواره زیبایی اسب اصیل عرب ایران در رده C جهانی و زیر نظر فدراسیون جهانی سوارکاری، با رقابت ۱۳۵ رأس اسب اصیل عرب با خون خارجی در گروه‌های مختلف سنی برگزار شد.در پایان این رقابت‌ها، داوران بر اساس شاخص‌ها و استاندارد‌های بین‌المللی زیبایی، برترین اسب‌های هر گروه را انتخاب و معرفی کردند.

بر اساس آرای داوران، اسب «دردونه عسگر» در گروه مادیان‌های یک‌ساله، «داروین» در گروه نریان‌های یک‌ساله، «همای جلیلی» در گروه مادیان‌های جوان و «هامون مهسا» در گروه نریان‌های جوان به عنوان اسب‌های برتر معرفی شدند.

همچنین در گروه بزرگسالان، اسب «پی‌اس چمستان» عنوان برترین مادیان و اسب «بنهورِ جم» عنوان برترین نریان جشنواره را کسب کردند.

نتایج این دوره از رقابت‌ها نیز قرار است طی روز‌های آینده در پایگاه اینترنتی فدراسیون جهانی سوارکاری ثبت شود.

شهرستان اشکذر به عنوان یکی از قطب‌های پرورش اسب اصیل عرب کشور، میزبان این رویداد بین‌المللی بود که با هدف معرفی ظرفیت‌های پرورش اسب اصیل عرب و شناسایی برترین اسب‌های کشور برگزار شد.