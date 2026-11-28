به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، فرمانده انتظامی استان با اعلام کشف ۲۴۰ فقره سرقت خُرد در سطح شهرهای مختلف خراسان شمالی گفت: پلیس استان در طرحی سه روزه و ضربتی با سارقان و مالخران اموال مسروقه به شدت برخورد خواهد کرد.

سرتیپ دوم ستاد علی ندرخانی، فرمانده انتظامی استان خراسان‌شمالی، در جریان اجرای طرح ضربتی مقابله با سرقت‌های خرد در مرکز استان، ضمن تشریح اقدامات انجام‌شده، از اقلام کشف‌شده و سارقان دستگیرشده بازدید کرد.