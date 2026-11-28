مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از بهره‌برداری چهار طرح راهبردی جمع‌آوری و فرآورش گازهای مشعل در گستره عملیاتی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون خبر داد و گفت: اجرای این پروژه‌ها زمینه خاموشی چهار مشعل بلند، صیانت از محیط زیست، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد سالانه را فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رامین حاتمی در مراسم بهره برداری از چند طرح راهبردی صنعت نفت در خوزستان با حضور مجازی رئیس جمهور با اشاره به تداوم برنامه منسجم جمع‌آوری گاز‌های مشعل در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب اظهار کرد: در ادامه این برنامه، چهار طرح راهبردی در استان خوزستان و در حوزه عملیاتی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز مارون به ثمر رسیده است.

وی با تشریح مشخصات این طرح‌ها افزود: جمع‌آوری و فشارافزایی روزانه ۱۵ میلیون فوت مکعب گاز شیرین آسماری مارون ۳، جمع‌آوری و شیرین‌سازی روزانه ۳ میلیون فوت مکعب گاز ترش آسماری مارون ۳، جمع‌آوری و شیرین‌سازی روزانه ۴ میلیون فوت مکعب گاز ترش آسماری مارون ۵ و همچنین جمع‌آوری و فشارافزایی روزانه ۸ میلیون فوت مکعب گاز بنگستان در مارون ۳، چهار طرحی هستند که به بهره‌برداری رسیده‌اند.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با تأکید بر دستاورد‌های زیست‌محیطی و اقتصادی این طرح‌ها تصریح کرد: اجرای این طرح خت با جمع‌آوری بیش از ۳۰ میلیون فوت مکعب گاز در روز، زمینه خاموشی چهار مشعل بلند را فراهم کرده است؛ حجمی از گاز که با مصرف روزانه حدود ۵۰ هزار خانوار ایرانی در فصل سرد سال برابری می‌کند.

حاتمی ادامه داد: این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری ۴۶ میلیون دلاری بخش خصوصی داخلی اجرا شده‌اند و علاوه بر صیانت از زیست‌بوم مناطق پیرامونی، زمینه اشتغال پایدار دست‌کم ۱۴۰ نفر از جوانان بومی را فراهم کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این طرح‌ها همچنین با ایجاد سالانه ۲۲ میلیون دلار درآمد، معادل حدود ۶ هزار میلیارد تومان، گامی مؤثر در مسیر جلوگیری از هدررفت منابع ارزشمند گازی و تبدیل گاز‌های مشعل به ظرفیت اقتصادی و درآمدزا به شمار می‌رود.