به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، احسان غلامپور، رئیس اتحادیه مشاوران املاک قم با اشاره به اهمیت بازار مسکن در اقتصاد و معیشت شهروندان گفت: طرح‌های نظارتی و بازرسی‌های میدانی از مشاوران املاک با همکاری اتاق اصناف، دستگاه قضایی، اداره کل راه و شهرسازی، سازمان صمت و پلیس اماکن به‌صورت دوره‌ای و نامحسوس اجرا می‌شود.

وی هدف از این نظارت‌ها را قانون‌مند کردن بازار، جلوگیری از فعالیت واحد‌های غیرمجاز و پیشگیری از تخلفات صنفی عنوان کرد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک قم با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین صنفی افزود: درج صحیح کدرهگیری در قراردادها، رعایت نرخ‌نامه‌های مصوب و فعالیت در چارچوب قانون، از خطوط قرمز اتحادیه است و با متخلفان مطابق قانون نظام صنفی برخورد خواهد شد.

غلامپور همچنین از شهروندان خواست تخلفات صنفی، گران‌فروشی و فعالیت واحد‌های فاقد مجوز را از طریق واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف یا دفتر اتحادیه مشاوران املاک گزارش کنند.