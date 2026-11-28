به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر هادی حق شناس استاندار گیلان با گرامیداشت روز نیروی دریایی ارتش، رشادت‌های دریادلان در دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه و رمضان را ستود و بر نقش راهبردی ناوگان شمال و مرکز آموزش دریایی باقرالعلوم (ع) رشت در تأمین امنیت دریای کاسپین تأکید کرد.

متن پیام تبریک استاندار به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

هفتم آذرماه، روز نیروی دریایی ارتش، یادآور رشادت‌ها، حماسه‌آفرینی‌ها و جانفشانی دریادلانی است که با ایمان، شجاعت و روحیه‌ای سرشار از ایثار، همواره پاسدار عزت، استقلال و امنیت میهن اسلامی در پهنه دریا‌ها بوده‌اند.

نیروی دریایی در دوران هشت سال دفاع مقدس، با ثبت حماسه‌های ماندگار و اجرای عملیات‌های غرورآفرین، نقش بی‌بدیلی در صیانت از مرز‌های آبی، حفظ خطوط مواصلاتی و مقابله با تجاوز دشمن ایفا کرد. این نیروی مقتدر در جنگ ۱۲ روزه و رمضان نیز با تکیه بر توان تخصصی، آمادگی عملیاتی و روحیه بالای رزمندگان خود، بار دیگر جلوه‌هایی از اقتدار، هوشیاری و فداکاری را به نمایش گذاشت.

شهادت مظلومانه دریادلان ناوشکن دنا در پی حمله آمریکا، بار دیگر چهره خشن و ضدانسانی دشمنان ملت ایران را آشکار ساخت و نام این شهدای والامقام را در تاریخ پرافتخار دفاع از میهن جاودانه کرد، لذا بی‌تردید، خون پاک این شهیدان، عزم ملت ایران و مدافعان استقلال و امنیت کشور را در پاسداری از آرمان‌های ملی و اسلامی استوارتر خواهد ساخت.

استان گیلان نیز به واسطه برخورداری از موقعیت راهبردی در حاشیه دریای کاسپین، همواره نقشی مهم در مأموریت‌های دریایی کشور داشته است، از این رو استقرار فرماندهی ناوگان شمال و منطقه چهارم دریایی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بندر انزلی و همچنین مرکز آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم (ع) در رشت، بیانگر جایگاه مهم این استان در صیانت از امنیت دریای کاسپین، تربیت نیرو‌های متخصص و تقویت توان دفاعی کشور است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام نیروی دریایی ارتش، به‌ویژه شهدای ناوشکن دنا، فرارسیدن هفتم آذرماه را به فرماندهان، افسران، درجه‌داران، کارکنان و خانواده‌های معظم آنان، به‌خصوص دریادلان فرماندهی ناوگان شمال و منطقه چهارم دریایی نداجا و مجموعه مرکز آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم (ع) رشت تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

امیدوارم در سایه عنایات الهی و تحت فرماندهی فرمانده معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، شاهد تداوم اقتدار، عزت و سربلندی نیرو‌های مسلح و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسداری از امنیت و منافع ملی کشور باشیم.

هادی حق شناس

استاندار گیلان