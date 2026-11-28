در پی جانباختن دودانش آموز درسیرجان و عبور موارد مشکوک به آنفلوآنزا از سه برابر آستانه هشدار وضع بهداشتی استان کرمان مدارس برخی مناطق غیر حضوری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، مدیرگروه مبارزه با بیماری‌های واگیر دانشگاه علوم پزشکی کرمان، اعلام کرد: در هفته‌های اخیر موارد عفونت‌های تنفسی حاد در بیشتر استان‌های کشور، ازجمله کرمان افزایش یافته و براساس آخرین پایش‌ها، بیش از ۳۰ درصد نمونه‌های مشکوک به آنفلوآنزا از نظر این بیماری مثبت بوده‌اند.

سعید صحبتی، افزود: آستانه هشدار بیماری‌های تنفسی در استان از سه برابر حد هشدار عبور کرده وشرایط در مناطق غربی استان، به‌ویژه شهرستان سیرجان، نگران‌کننده‌تر شده و متأسفانه در هفته اخیر دو دانش‌آموز جانباخته اند.

مدیرگروه مبارزه با بیماری‌های واگیر علوم پزشکی کرمان با تأکید بر ضرورت رعایت اصول پیشگیری از بیماری‌های تنفسی گفت: استفاده از ماسک، شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون و رعایت فاصله مناسب از افراد مشکوک و دارای علائم بیماری از مهم‌ترین توصیه‌های بهداشتی برای جلوگیری از انتقال عفونت‌های تنفسی است.

وی با اشاره به اهمیت پیشگیری از انتقال بیماری در محیط‌های آموزشی افزود: کودکان بیمار و دارای علائم تنفسی باید دوران بیماری را در منزل سپری کنند و تا زمان برطرف شدن علائم از حضور در مدرسه خودداری کنند.

مدیرگروه مبارزه با بیماری‌های واگیر علوم پزشکی کرمان همچنین درباره خطر ابتلا به بیماری‌های تنفسی در گروه‌های آسیب‌پذیر هشدار داد و گفت: سالمندان، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و زنان باردار باید مراقبت‌های بهداشتی را با جدیت بیشتری رعایت کنند.

وی توصیه کرد :این افراد از حضور در اماکن شلوغ و فضا‌های سرپوشیده خودداری کنند و استفاده از ماسک را به‌ویژه در محیط‌های پرتردد جدی بگیرند.

صحبتی با اشاره به نقش واکسیناسیون در پیشگیری از آنفلوآنزا تاکید کرد: واکسن آنفلوآنزا همچنان یکی از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از این بیماری است و در داروخانه‌ها در دسترس قرار دارد؛ بنابراین افراد پرخطر و گروه‌های دارای اولویت می‌توانند برای ایمن‌سازی خود نسبت به تزریق این واکسن اقدام کنند.

اداره‌کل آموزش و پرورش استان کرمان هم اعلام کرد:آموزش درمدارس سیرجان ورابُر در پی شیوع بیماری‌های تنفسی و آنفلوآنزا امروز مجازی ادامه می‌یابد.

با توجه به افزایش موارد ابتلا و شرایط هشدار در استان، رعایت توصیه‌های بهداشتی، پرهیز از حضور دانش‌آموزان بیمار در محیط مدرسه و توجه خانواده‌ها به علائم بیماری، از مهم‌ترین اقدامات برای کنترل زنجیره انتقال عفونت‌های تنفسی به شمار می‌رود.