استاندار فارس در دیدار با مدیرعامل بانک کشاورزی کشور، افزایش سهم تسهیلات بانکی در بخش کشاورزی استان را خواستار شد و بر نقش کلیدی این حوزه در تأمین امنیت غذایی کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دکتر امیری، استاندار فارس با تأکید بر اینکه کشاورزی پایه اصلی اقتصاد استان است، خاطرنشان کرد: فارس قطب کشاورزی کشور و دومین تأمین‌کننده امنیت غذایی ملی محسوب می‌شود.

وی افزود: میزان تسهیلات پرداخت‌شده به کشاورزان در استان نسبت به میزان سپرده‌ها کم است و ما برای پویایی اقتصاد استان، نیازمند افزایش تسهیلات برای کشاورزان، شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین تقویت تجهیزات و زیرساخت‌های خاک هستیم.

متقی‌نیا ، مدیرعامل بانک کشاورزی کشور، با اشاره به محدودیت‌های موجود گفت: سال گذشته تنها ۵.۵ درصد از تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی اختصاص یافته است که ۶۵ درصد این میزان توسط خود بانک کشاورزی پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه اعتبار کافی برای پرداخت وجود دارد، افزود: بر اساس دستور بانک مرکزی، میزان پرداخت ماهانه ثابت است؛ اما در صورت کسب موافقت نمایندگان استان فارس از بانک مرکزی، این میزان افزایش می‌یابد.

متقی‌نیا همچنین از تلاش برای اختصاص اعتبار ویژه به بهره‌برداران در سفر ریاست‌جمهوری به استان فارس خبر داد.

رئیس بانک کشاورزی فارس هم در گزارش خود اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۴۰ هزار پرونده پرداخت شده است که انتظار می‌رود این رقم تا پایان سال به ۲۰ هزار میلیارد تومان برسد.

در پایان این نشست، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش حیاتی کشاورزی در امنیت غذایی، اعلام کرد که بودجه اختصاص‌یافته به این بخش در سال آینده افزایش چشمگیری خواهد داشت.