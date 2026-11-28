

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دبیر نخستین جشنواره موسیقی مقامی و فولکلور غرب مازندران از حضور ۲۰ هنرمند در بخش تک‌نوازی و ۹ گروه موسیقی در بخش گروه‌نوازی این رویداد خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف احیای موسیقی بومی و محلی منطقه و ایجاد بستری برای معرفی و حمایت از هنرمندان برگزار شده و قرار است در سال‌های آینده با گستره استانی و ملی استمرار یابد.



رحمان زمانی، با اشاره به حضور هنرمندان منطقه در این رویداد افزود: هنرمندان و گروه‌های حاضر در جشنواره از شهرستان‌های نور، رویان، نوشهر، چالوس، تنکابن و رامسر گرد هم آمده‌اند تا بخشی از ظرفیت‌ها و داشته‌های موسیقی بومی و محلی غرب مازندران را به نمایش بگذارند.



رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان نوشهر با اشاره به ضرورت برگزاری چنین رویدادی در منطقه گفت: در حوزه جشنواره‌های موسیقی، به‌ویژه موسیقی بومی و محلی، خلأ‌هایی وجود داشت و این بخش از ظرفیت فرهنگی منطقه تا حدودی مورد غفلت قرار گرفته بود؛ از همین رو تلاش کردیم با برگزاری این جشنواره زمینه توجه بیشتر به موسیقی بومی، معرفی هنرمندان و پاسداشت میراث موسیقایی منطقه را فراهم کنیم.



زمانی با اشاره به برخورداری شهرستان نوشهر از ظرفیت‌های آموزشی در حوزه هنر گفت: در شهرستان نوشهر ۱۳ آموزشگاه آزاد هنری در رشته‌ها و سطوح مختلف فعالیت دارند که آموزش موسیقی نیز بخشی از فعالیت این مراکز است. علاقه‌مندان می‌توانند برای یادگیری موسیقی به این آموزشگاه‌ها مراجعه کنند و ما نیز آمادگی داریم در حوزه حمایت و آموزش، حتی در صورت امکان به شکل رایگان، همراه جوانان علاقه‌مند باشیم.



وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم با استمرار جشنواره و تقویت آموزش و حمایت از هنرمندان، موسیقی بومی و محلی غرب مازندران جایگاه شایسته خود را پیدا کند و این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده منتقل شود.

پیوند موسیقی بومی با نسل جوان



حسنی دبیر اجرایی جشنواره موسیقی آوای هیرکان با تأکید بر ضرورت حفظ اصالت موسیقی بومی غرب مازندران و پیوند آن با جریان‌های نوین موسیقی گفت: هدف این جشنواره، پاسداشت میراث موسیقایی نسل‌های گذشته و فراهم کردن زمینه خلق آثار تازه برای نسل امروز، با تکیه بر ریشه‌ها و هویت موسیقی محلی است.



دبیر اجرایی جشنواره موسیقی آوای هیرکان در پاسخ به پرسشی درباره مرز میان بازآفرینی موسیقی محلی غرب مازندران و موسیقی جدید، اظهار کرد: اساس شکل‌گیری جشنواره آوای هیرکان بر همین نگاه استوار بوده است؛ اینکه ضمن حفظ اصالت و میراث موسیقایی به‌جامانده از بزرگان، بتوانیم زمینه تولید و خلق موسیقی متناسب با ذائقه نسل جدید را فراهم کنیم.



وی با اشاره به رویکرد جشنواره در فراخوان‌های منتشرشده افزود: در این جشنواره تلاش شده است از موسیقی و آموزه‌هایی که از نسل‌های گذشته به ما رسیده، یاد بگیریم و در عین پاسداشت اصالت‌ها، به سمت خلق موسیقی به‌روز حرکت کنیم؛ موسیقی‌ای که علاوه بر حفظ هویت بومی، قابلیت اجرا در سالن‌های موسیقی و برقراری ارتباط با مخاطبان امروز را داشته باشد.



دبیر اجرایی جشنواره آوای هیرکان، انتقال میراث موسیقایی بزرگان به نسل آینده را از مهم‌ترین اهداف این رویداد دانست و گفت: یکی از اهداف اصلی آوای هیرکان، حفظ و انتقال میراث موسیقی نسل گذشته، به‌ویژه آثار، آموزه‌ها و داشته‌های استاد شیخ‌الاسلامی و دیگر بزرگان موسیقی، به نسل بعدی است.



وی با بیان اینکه جشنواره در آغاز مسیر خود قرار دارد، تصریح کرد: طبیعی است که در ابتدای راه با کاستی‌هایی مواجه باشیم، اما چشم‌انداز آوای هیرکان روشن است و امیدواریم در ادامه مسیر شاهد اتفاقات ارزشمند و گسترده‌تری در حوزه موسیقی بومی و محلی باشیم.



موسیقی مازندران نیازمند شناخت عمیق ردیف موسیقی ایرانی

شیخ‌الاسلامی استاد پیشکسوت موسیقی مازندران با تأکید بر ضرورت پرهیز از تکرار در موسیقی بومی و توجه به بازآفرینی و نوآوری گفت: هنرمندان جوان برای خلق آثار تازه و اجرای درست موسیقی مقامی، باید شناخت بیشتری از ردیف‌های موسیقی ایرانی داشته باشند؛ چراکه آشنایی با ساختار‌ها و گوشه‌های موسیقی ایرانی می‌تواند زمینه خلاقیت و تنوع در موسیقی منطقه را فراهم کند.



وی با انتقاد از تکرار برخی الگو‌ها در موسیقی مازندران افزود: موسیقی مازندران از ظرفیت‌های گسترده فرهنگی، جغرافیایی و هنری برخوردار است؛ منطقه‌ای که دشت، کوه و صحرا و تنوع فرهنگی آن می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری آثار متنوع و خلاقانه باشد، اما در حوزه نوآوری موسیقایی آن‌طور که شایسته است کار نشده و نیازمند تلاش بیشتر هنرمندان و استادان این عرصه است.