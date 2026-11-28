به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرزاد محمدی با اشاره به اقدامات انجام ‌شده برای تامین و آماده‌سازی زمین مورد نیاز سرمایه‌گذاران افزود: این اراضی با هدف آماده‌سازی و واگذاری به متقاضیان و صنعتگران تملک شده است که ظرفیت قابل توجهی را برای توسعه فعالیت‌های صنعتی در استان ایجاد خواهد کرد.

وی تصریح کرد: با آماده‌سازی این اراضی و فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز، زمینه برای استقرار حدود یک هزار واحد صنعتی فراهم می‌شود که در صورت تحقق ظرفیت‌های پیش‌بینی ‌شده، می‌تواند بستر ایجاد ۱۰ هزار فرصت شغلی را فراهم کند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان همچنین با اشاره به مشکلات تامین انرژی بیان کرد: تاکنون ۱۳ قرارداد به مساحت مجموع ۷۸ هکتار و پیش‌بینی‌ تولید ۵۷ مگاوات برق در شهرک های استان منعقد شده است.

به گفته محمدی از این تعداد، ۹ قرارداد به مساحت ۴۷ هکتار و ظرفیت ۳۴ مگاوات در قالب واگذاری زمین و چهار قرارداد به مساحت ۳۱ هکتار و ظرفیت ۲۳ مگاوات در قالب اجاره زمین منعقد شده‌اند.

وی همچنین از صدور مجوز اجرای طرح انرژی خورشیدی با ظرفیت ۵.۵ مگاوات در شهرک تخصصی پتروشیمی خبر داد و خاطرنشان کرد: فراهم‌کردن بستر اجرای طرح‌های خورشیدی و تسهیل حضور سرمایه‌گذاران، اقدام موثری در مسیر تولید برق از منابع تجدیدپذیر و استفاده از فرصت‌های جدید اقتصادی به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان به اقدامات انجام‌شده در حوزه نیروگاه‌های تولید هم‌زمان برق و حرارت اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۲ مجوز با ظرفیت اسمی مجموع ۱۱۷ مگاوات صادر شده که از این میزان، ۶۲ مگاوات در حال بهره‌برداری است.

محمدی افزود: شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان با شناسایی اراضی مستعد، فراهم‌کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران و پیگیری طرح‌های مرتبط با تولید انرژی، توسعه این بخش را دنبال می‌کند تا ضمن گسترش فرصت‌های سرمایه‌گذاری، زمینه بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی فراهم شود.

به گفته وی در این راستا ۱۰۶ قرارداد در حوزه زیرساخت و طرح های عمرانی به ارزش ۷۸۰ میلیارد تومان طی یک سال گذشته به منظور توسعه زیرساخت‌ها، آماده‌سازی اراضی و ایجاد بستر مناسب برای استقرار واحدهای تولیدی، در استان منعقد شده است.

محمدی افزود: از مجموع قراردادهای منعقد شده، ۲۱۴ میلیارد تومان در سال گذشته پرداخت شده که این موضوع بیانگر تمرکز شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان بر اجرای طدح های عمرانی و تلاش برای استمرار روند توسعه زیرساختی است.

از مجموع ۲۴ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در لرستان، ۲۰ مورد شامل ۱۴ شهرک، چهار ناحیه صنعتی و ۲ منطقه ویژه به بهره برداری رسیده است.