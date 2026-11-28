به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، تعداد مسمومان پذیرش‌ شده تا کنون به ۲۴۱ نفر رسیده است،۱۷۷ نفر ترخیص شده اند و تعداد کل بستری ها: ۲۱ نفر؛ از این تعداد ۳ نفر که دچار مرگ مغزی شده‌اند در بخش آی سی یو و ۱۸ نفر دیگر در سایر بخش‌ها بستری هستند.

۲ نفر که دچار مرگ مغزی شده بودند برای انجام مراحل اهدای عضو به مشهد اعزام شده‌اند.

۲۶ نفر از مسمومان به مشهد و ۱۰ نفر به سبزوار اعزام شده اند.

همچنین، ۵ نفر تا کنون فوت کرده اند و ۱۴۳ نفر دیالیز شده اند.