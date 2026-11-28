مجموعه تلویزیونی «قول مردونه» روایت طنزآمیز فراز و نشیب زندگی در دهه ۶۰ و فیلم مستند «قرق‌بان» با روایتی از حیات‌وحش و حفاظت از محیط زیست، از شبکه فراتر پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه تلویزیونی «قول مردونه» به کارگردانی علی طاهرفر، با نگاهی طنز و اجتماعی، داستان فراز و نشیب زندگی جوانی در دهه ۶۰ را روایت می‌کند.

«قول مردونه» محصول سال ۱۴۰۴ به تهیه‌کنندگی ایرج محمدی و کارگردانی علی طاهرفر است و محمدرضا هدایتی، شهره سلطانی، محمد نادری، مریم موسویان، رویا میرعلمی، آشا محرابی و سیروس میمنت در آن ایفای نقش می‌کنند.

این مجموعه با ترکیبی از فضای طنز و درام، حال‌وهوای اجتماعی و سبک زندگی دهه ۶۰ را به تصویر می‌کشد. طراحی صحنه و لباس این سریال نیز متناسب با فضای آن دوران انجام شده است تا بازتاب دقیق‌تری از حال‌وهوای دهه ۶۰ ارائه دهد.

«قول مردونه» از جمعه تا سه‌شنبه ساعت ۲۳ از شبکه فراتر با کیفیت ۴K-HDR پخش و روز بعد در ساعت‌های ۳ بامداد، ۱۰:۳۰ صبح و ۱۸، بازپخش می شود.

فیلم مستند «قرق‌بان» به تهیه‌کنندگی فتح‌الله امیری و کارگردانی مشترک او با نیما عسگری، امشب ساعت ۲۲ پخش می‌شود.

مستند «قرق‌بان» در گونه حیات‌وحش و محیط زیست، به تهیه‌کنندگی فتح‌الله امیری و کارگردانی مشترک فتح‌الله امیری و نیما عسگری تولید شده است.

این مستند به تلاش‌ها و فعالیت‌های پیمان مقدس، کارشناس و فعال محیط زیست برای قرق کردن جنگل‌های منطقه تنکابن می‌پردازد.

این مستند با تمرکز بر موضوعات مرتبط با حیات‌وحش و محیط زیست، امشب ساعت ۲۲ پخش و روز بعد ساعت ۱۴ و دو روز بعد ساعت ۱۹:۴۵، بازپخش می شود.