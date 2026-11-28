معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان از ششمین مورد اهدای عضو در این شهرستان از ابتدای امسال خبر داد و گفت: اعضای بدن زنده‌یاد مسلم لشنی‌زند، ۳۷ ساله، با رضایت خانواده‌اش به بیماران نیازمند اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ محمدرضا فاضل گفت: پس از تأیید قطعی مرگ مغزی این بیمار و با موافقت خانواده وی، مراحل قانونی و پزشکی اهدای عضو انجام شد.

وی افزود: کبد و کلیه‌های این جانبخش پس از تأیید تیم پزشکی برای پیوند به بیماران نیازمند اختصاص یافت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان با اشاره به اینکه هر فرد دچار مرگ مغزی می‌تواند با اهدای اعضای بدن خود جان ۶ تا ۸ نفر را نجات دهد، از اقدام انسان‌دوستانه خانواده زنده‌یاد لشنی‌زند قدردانی کرد.