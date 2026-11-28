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فرمانده انتظامی شهرستان جویبار از دستگیری زنی خبر داد که با معرفی خود بهعنوان خدمه مراکز درمانی، اقدام به سرقت طلاجات بیماران میکرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ اکبری گفت: در پی اعلام گزارشی مبنی بر سرقت طلاجات یکی از بیماران بستری در یکی از مراکز درمانی شهرستان، موضوع در دستور کار مأموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: پلیس آگاهی با حضور در محل وقوع سرقت و انجام اقدامات تخصصی، بررسی دوربینهای مداربسته و تحقیقات فنی و اطلاعاتی، موفق به شناسایی هویت سارق شدند.
فرمانده انتظامی جویبار ادامه داد: بررسیهای بهعملآمده نشان داد متهم که زنی غیربومی و با سوءاستفاده از شرایط مراکز درمانی و معرفی خود بهعنوان خدمه، وارد اتاق بیماران شده و با جلب اعتماد آنان، اقدام به سرقت طلاجات و اموال باارزش میکرد.
سرهنگ اکبری افزود: مأموران پس از شناسایی مخفیگاه متهم، طی عملیاتی هدفمند وی را دستگیر کردند که متهم در تحقیقات پلیسی به ارتکاب سرقت اعتراف و طلاجات مسروقه نیز کشف و پس از طی مراحل قانونی به مالباخته تحویل داده شد.
فرمانده انتظامی جویبار با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان، از شهروندان خواست ضمن مراقبت از اموال و اشیای قیمتی خود در مراکز درمانی، از اعتماد به افراد ناشناس که با عناوین و هویتهای غیرواقعی قصد ورود به اتاق بیماران را دارند، خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.