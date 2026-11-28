به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بهمنی سرپرست هیئت کشتی استان، با اشاره به اعزام دو نماینده از استان کهگیلویه و بویراحمد به این رقابت‌ها گفت: حضور دو کشتی‌گیر از شهر دهدشت در مسابقات جهانی نشان‌دهنده ظرفیت و استعداد بالای کشتی در شهرستان کهگیلویه است.

خداجوی سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان نیز با تأکید بر حمایت از این دو ورزشکار نوجوان اظهار داشت: تلاش مجموعه مسئولان استان و شهرستان بر این است که این قهرمانان بدون دغدغه راهی مسابقات شوند و با کسب مدال‌های ارزشمند به میهن بازگردند.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد این دو ورزشکار در آینده در رقابت‌های بزرگ‌تر، از جمله بازی‌های المپیک، حضور یافته و پرچم پرافتخار ایران را به اهتزاز درآورند.

سید ایرج کاظمی‌جو، فرماندار شهرستان کهگیلویه نیز با تأکید بر ضرورت شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی گفت: مجموعه دستگاه‌های اجرایی در کنار هیئت کشتی و اداره ورزش و جوانان برای حمایت از این ورزشکاران و تأمین نیاز‌های آنان در مسیر حضور در اردو‌ها و مسابقات ملی و بین‌المللی تلاش خواهند کرد.