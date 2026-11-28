مردم شهرستان قدس در دویست و هفتاد و دومین شب از اجتماعات مردمی، با احساس افتخار و غرور ملی، از رشادت‌های نیرو‌های دریایی حمایت کرده و بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت‌کنندگان در این اجتماع شبانه در شهرستان قدس، ضمن تجلیل از اقتدار نیرو‌های مسلح، بر ضرورت پاسداری از حریم آبی کشور تأکید نمودند.

حاضرین در این مراسم با اشاره به اهمیت استراتژیک تنگه هرمز، آن را یکی از مؤلفه‌های حیاتی امنیت ملی دانستند.

همچنین، مردم قدس با یادآوری حماسه‌آفرینی‌های نیرو‌های دریایی، بر ادامه مسیر پر افتخار شهدا، به‌ویژه یاد و خاطره شهدای مظلوم ناوچه «دنا»، تأکید کردند و ضمن تجلیل از فداکاری این دلاوران، بر ایستادگی خود در مسیر آرمان‌های انقلاب اسلامی پافشاری نمودند.