

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، جشن گلریزان آزادی زندانیان جرایم غیرعمد با حضور مسئولان استانی، خیرین، ورزشکاران، پهلوانان و قهرمانان جهان و المپیک و اصحاب رسانه در گود زورخانه‌ای شهرستان چالوس برگزار شد و ۲۱۴ زندانی واجد شرایط با بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی و حمایت‌های انجام‌شده از زندان آزاد شدند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اعلام وعده ۱۰ میلیارد تومانی خیرین برای کمک به آزادی زندانیان، از رهایی ۳۳ نفر از محکومان پرونده‌های قصاص از ابتدای سال تاکنون خبر داد و گفت: این افراد با تلاش مجموعه قضایی، شورای حل اختلاف، ریش‌سفیدان و گذشت اولیای دم از اجرای حکم قصاص نجات یافتند.

پوریانی مدیرکل زندان‌های مازندران نیز با اشاره به اهداف برگزاری جشن گلریزان، ترویج فرهنگ نوع‌دوستی، مشارکت خیرین در آزادی زندانیان و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده از حبس را از مهم‌ترین اهداف این برنامه برشمرد و بر رسالت اصلاحی و تربیتی سازمان زندان‌ها در بازپروری، توانمندسازی و فراهم کردن زمینه بازگشت سالم زندانیان به جامعه و کانون خانواده تأکید کرد.

دماوندی، مدیرعامل ستاد دیه مازندران نیز با اشاره به اقدامات این ستاد در حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۹۰ زندانی واجد شرایط با کمک خیرین و مشارکت‌های مردمی از زندان‌های استان آزاد شده‌اند.

در بخش دیگری از این مراسم، سه پرونده قصاص با گذشت اولیای دم و تلاش شورای حل اختلاف زندان و ریش‌سفیدان استان به سازش انجامید و دو خانواده از خانواده‌های بخشنده که در این آیین حضور داشتند، به پاس اقدام انسان‌دوستانه و گذشت ارزشمندشان از سوی مسئولان قضایی تجلیل شدند.