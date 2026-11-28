مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با تأکید بر اهمیت توسعه گردشگری ورزشی، از ثبت رسمی رویداد گردشگری «میاندوآب؛ شهر دوچرخه» در تقویم ملی رویدادهای گردشگری کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرتضی صفری، با اشاره به ثبت رسمی رویداد گردشگری «میاندوآب؛ شهر دوچرخه» در تقویم ملی رویدادهای گردشگری کشور اظهار کرد: این امر نشان‌دهنده پتانسیل‌های بالقوه میاندوآب در حوزه گردشگری اکوتوریسم و ورزشی در منطقه است که می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد بومی ایفا کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: همایش دوچرخه‌سواری در میاندوآب در چند سال گذشته برگزار شده که با استقبال مردمی همراه بوده است و همین اقبال مردمی به دوچرخه‌سواری در این شهر، میاندوآب را به شهری ایده‌آل برای توسعه گردشگری ورزشی از جمله دوچرخه‌سواری تبدیل کرده است.

وی ادامه داد: ثبت این رویداد در فهرست ملی، نه تنها مسیر را برای جذب گردشگران داخلی و خارجی هموار می‌کند، بلکه می‌تواند با هم‌افزایی میان بخش‌های میراث‌فرهنگی و ورزش، به بازشناسی ظرفیت‌های گردشگری آذربایجان غربی و تقویت برندینگ شهری میاندوآب کمک شایانی کند.