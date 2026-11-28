معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت در دیدار با لنج داران شهرستان هندیجان بر لزوم حمایت از این فعالان برای تقویت اقتصاد منطقه تأکید کرد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرشاد مقیمی، معاون وزیر صمت و رئیس هیئت‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این دیدارد با اشاره به ظرفیت‌های صیادی و صنعتی شهرستان هندیجان افزود: با تمرکز بر توسعه صنعتی، راهکار‌های جذب سرمایه‌گذار در شهرک صنعتی هندیجان را در اولویت قرار داد.

وی خاطر نشان کرد: ضروری است در جهت افزایش جذابیت‌های سرمایه گذاری شهرک صنعتی هندیجان به زیرساخت‌های مدرن، از جمله تأمین برق از طریق انرژی خورشیدی و دیگر تجهیزات دیگر ایجاد شود.

در پایان این نشست، در پاسخ به درخواست فرماندار شهرستان مبنی بر تسهیل فرآیند‌ها برای سرمایه‌گذاران، مهرام روانبخش، مدیرکل صمت خوزستان اعلام کرد: در صورت جذب سرمایه‌گذار به شهرک صنعتی هندیجان، مجوز‌های بی‌نام در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت تا فرآیند استقرار واحد‌های صنعتی با سرعت بیشتری انجام شود.