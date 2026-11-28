معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد: بر اساس نتایج ثبت‌شده، در هفته منتهی به ۶ آذرماه، بیش از ۳۰ درصد تست بیماران مبتلا به بیماری‌های تنفسی از نظر آنفلوآنزا مثبت بوده است؛ آماری که ضرورت افزایش مراقبت‌ها و رعایت توصیه‌های پیشگیرانه را بیش از پیش نمایان می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، در نشست شورای سلامت شهرستان بهاباد، آخرین وضعیت شیوع آنفلوانزا در استان یزد و راهکار‌های پیشگیری از گسترش این بیماری بررسی شد.

دکتر شریفی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد، در این نشست با اشاره به افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا در استان یزد، اظهار داشت: بر اساس نتایج ثبت‌شده، در هفته منتهی به ۶ آذرماه، بیش از ۳۰ درصد تست بیماران مبتلا به بیماری‌های تنفسی از نظر آنفلوآنزا مثبت بوده است؛ آماری که ضرورت افزایش مراقبت‌ها و رعایت توصیه‌های پیشگیرانه را بیش از پیش نمایان می‌کند و بیانگر قرار گرفتن بیماری در سطح هشدار است.

وی، شست‌وشوی مرتب دست‌ها، رعایت بهداشت فردی و استفاده از ماسک در مکان‌های شلوغ را از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از ابتلا و انتقال بیماری برشمرد و بر ضرورت رعایت این توصیه‌ها از سوی شهروندان تأکید کرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد همچنین از والدین خواست در صورت بروز علائم بیماری در فرزندانشان، از فرستادن آنان به مدرسه خودداری کنند و با فراهم کردن شرایط استراحت در منزل، ضمن کمک به روند بهبودی کودک، از انتقال بیماری به دیگر دانش‌آموزان جلوگیری کنند.

شریفی با اشاره به آسیب‌پذیری بیشتر گروه‌های پرخطر، از جمله مادران باردار، سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن، بر ضرورت مراقبت بیشتر این افراد و رعایت دقیق‌تر دستورالعمل‌های بهداشتی تأکید کرد.

در ادامه این نشست، قطب‌الدینی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری بهاباد، نیز با تأکید بر ضرورت هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی برای کنترل و پیشگیری از شیوع آنفلوانزا گفت: حفظ سلامت عمومی جامعه از اولویت‌های مهم شهرستان است و مقابله با گسترش بیماری، مشارکت و احساس مسئولیت همگانی را می‌طلبد.