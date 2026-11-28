سخنگوی دولت یمن با اشاره به شهادت کودکان و زنان یمنی در حملات هوایی عربستان سعودی، گفت: هدف قرار دادن کودکان و غیرنظامیان جنایت جنگی تمام عیار است که اوج جنایت پیشگی و نادیده گرفتن جان بی‌گناهان را آشکار می‌سازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ «عمر البخیتی» گفت: جنایت وحشیانه جنگنده‌های دشمن سعودی با هدف قرار دادن ساختمانی در شهر التربه در استان تعز که بر اثر آن ۱۱ شهروند و عمدتا کودکان به شهادت رسیدند را به شدت محکوم می‌کنیم. هدف قرار دادن کودکان و غیرنظامیان جنایت جنگی تمام عیار است که اوج جنایت پیشگی و نادیده گرفتن جان بی‌گناهان را آشکار می‌سازد.

سخنگوی دولت یمن تصریح کرد: تداوم پرواز جنگنده‌ها بر فراز محل جنایت و مانع‌تراشی در مسیر تلاش‌های امداد و نجات به مثابه جنایتی دیگر است که به پرونده جنایات وحشیانه آنها افزوده می‌شود.

البخیتی تاکید کرد: جنایات عربستان سعودی علیه کودکان در تعز مشمول مرور زمان نخواهد شد و بدون مجازات نخواهد ماند. خون کودکان قربانی همواره گواهی بر توحش دشمن سعودی خواهد بود؛ دشمنی که هرگاه در میدان از نیرو‌های مسلح یمن سیلی می‌خورد به کشتار کودکان یمن روی می‌آورد.