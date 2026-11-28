به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ اللهیاری، دبیر اجرایی سومین همایش بین‌المللی «تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس» با اشاره به پیشینه برگزاری این رویداد علمی افزود: این همایش سومین دوسالانه از مجموعه همایش‌های بین‌المللی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس است که از سال ۱۴۰۱ با هدف توسعه، تعمیق و غنابخشی به پژوهش‌های تخصصی حوزه تمدنی این پهنه آبی استراتژیک پایه‌گذاری شد. در این دوره، با همراهی و حمایت شرکت آب منطقه‌ای و شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر، موضوع حیاتی آب و الگو‌های زیست و حکمرانی آبی در امتداد تاریخ خلیج فارس و پس‌کرانه‌های آن مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.

دبیر اجرایی سومین همایش بین‌المللی «تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس» با تشریح فرآیند دریافت و داوری آثار ارسالی گفت: خوشبختانه با وجود شرایط خاص و حساس منطقه، استقبال جامعه علمی در سطح ملی و بین‌المللی بسیار شایان توجه بوده است؛ به طوری که بالغ بر ۱۰۰ چکیده مقاله از محققان و صاحب‌نظران داخلی و خارجی دریافت و در فرایند داوری قرار گرفت. در نهایت، بیش از ۵۰ مقاله علمی به تأیید هیئت داوران رسید که بخشی از این مقالات در روز برگزاری همایش ارائه خواهد شد و مجموعه کامل مقالات برگزیده نیز در قالب کتاب همایش به چاپ می‌رسد.

وی افزود: یکی از نقاط قوت این دوره، ماهیت عمیقاً بین‌رشته‌ای آن است. پیوند میان حوزه‌های گوناگون، فرصتی کم‌نظیر فراهم کرده تا پژوهشگران و متخصصان از شاخه‌های مهندسی گرفته تا باستان‌شناسی، تاریخ، مردم‌شناسی و سایر علوم مرتبط، ذیل محور‌های چهارگانه همایش گرد هم آیند و تجارب زیسته و تاریخی این پهنه را به چالش‌های روز متصل کنند. این همگرایی علمی نویدبخش یکی از غنی‌ترین و موفق‌ترین دوره‌های برگزاری این دوسالانه خواهد بود.

اللهیاری ابراز امیدورای کرد: رهیافت‌های این رویداد، افزون بر گشودن افق‌های تازه پیش روی جامعه دانشگاهی، بستری برای تصمیم‌سازی دقیق‌تر مدیران و سیاست‌گذاران حوزه آب و توسعه منطقه‌ای فراهم کند. لازم به توضیح است که روال پیشین برگزاری این همایش مصادف با ۱۰ اردیبهشت‌ماه (روز ملی خلیج فارس) بود، اما با توجه به شرایط ویژه جاری، این دوره با تصمیم شورای سیاست‌گذاری به دوشنبه ۹ آذر روز جزایر سه‌گانه ایران منتقل شده است.