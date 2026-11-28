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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر فاطمه محمدبیگی، نایب‌رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی، در نشست مشترک تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان محصولات غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی گیلان با اشاره به جایگاه تولیدکنندگان صنایع سلامت‌محور اظهار کرد: میزان رضایت مردم از نظام سلامت با وجود همه چالش‌های داخلی و خارجی، همچنان قابل توجه است و تولیدکنندگان حوزه تجهیزات پزشکی، دارو و غذا در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند.

وی تأمین ارز، مشکلات نقدینگی، سوخت، انرژی و مواد اولیه را از چالش‌های مهم تولیدکنندگان دانست و گفت: اگر بتوانیم برای فعالان این بخش مسیر صادراتی ویژه‌ای ایجاد کنیم، بخشی از مشکلات تولید و صنعت برطرف خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که برای هر تولیدکننده، حتی در مقیاس کمتر از ۱۰ درصد از ظرفیت تولید، سهمیه یا مسیر مشخص صادراتی در نظر گرفته شود.

دکتر محمدبیگی با تأکید بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت تعاونی‌ها بیان کرد: باید از توانمندی تعاونی‌ها در گیلان بیشتر استفاده شود؛ چراکه بسیاری از الگو‌های اقتصادی دنیا به سمت توسعه فعالیت‌های تعاونی حرکت کرده‌اند.

وی با انتقاد از عملکرد منطقه آزاد انزلی در پشتیبانی از صنایع سلامت‌محور؛ نبود زیرساخت گمرک تخصصی سلامت در گیلان را یکی از موانع توسعه این بخش دانست و افزود: این زیرساخت باید هرچه سریع‌تر ایجاد شود تا امکان تسهیل واردات مواد اولیه، صادرات محصولات و پشتیبانی از زنجیره تأمین صنایع سلامت‌محور فراهم شود.

دکتر محمدبیگی با اشاره به ظرفیت‌های جغرافیایی و بندری گیلان گفت: با توجه به قرارداد‌های همکاری ایران و روسیه، گیلان می‌تواند به هاب لجستیک تولیدات صنایع دارویی، تجهیزات پزشکی و غذایی تبدیل شود و از ظرفیت بنادر شمال کشور برای توسعه صادرات بهره بگیرد.

وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری اکسپوی تولیدات صنایع غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی در شمال کشور خبر داد و گفت: این رویداد می‌تواند زمینه معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان و توسعه ارتباطات تجاری آنان را فراهم کند.

دکتر محمدتقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز در این نشست با اشاره به مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی حوزه سلامت گفت: بخشی از مسائل این مجموعه‌ها در سطح دانشگاه قابل پیگیری است و تا حصول نتیجه دنبال خواهد شد.

وی با انتقاد از برخی موانع اداری و اجرایی افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس باید برای رفع موانع خودتحریمی در دستگاه‌های دولتی و مجموعه‌های متناظر آنها در استان‌ها پیگیری کند تا فعالان تولیدی و اقتصادی بتوانند با سهولت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

دکتر مهدی فلاح، عضو گیلانی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نماینده مردم شهرستان‌های رشت و خمام نیز با اشاره به وظایف نظارتی و تقنینی مجلس با تأکید بر ضرورت همکاری برای رفع چالش‌های صنعت غذا، دارو و تجهیزات پزشکی افزود: در این زمینه تذکراتی به بخش‌های مختلف داده شده که بخشی از مسائل با پیگیری‌ها برطرف شده و برخی دیگر همچنان به تلاش و پیگیری بیشتر نیاز دارد.

دکتر فیروز سرودی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز با اشاره به مشکلات نقدینگی در زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی گفت: در استان حدود ۷۰۰ داروخانه فعالیت دارند و تنها یکی از این داروخانه‌ها حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از بیمه‌ها طلبکار است.

وی با بیان اینکه بخش عمده مشکلات واحد‌های دارویی، صنایع غذایی و تجهیزات پزشکی ناشی از کمبود نقدینگی و تورم است، افزود: گیلان یکی از قطب‌های تولید دارو در کشور است، اما با وجود برخورداری از چندین بندر و منطقه آزاد، امکان واردات مواد اولیه دارویی از طریق این ظرفیت‌ها به‌درستی فراهم نشده است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید برخی دارو‌ها گفت: در مواردی به دلیل انحصاری‌بودن تولید، افزایش قیمت برخی اقلام دارویی به بیش از ۱۱۰۰ درصد رسیده است.

سرودی با انتقاد از نحوه بهره‌برداری از ظرفیت منطقه آزاد انزلی تصریح کرد: ظرفیت این منطقه به‌جای پشتیبانی از تولید و صادرات صنایع سلامت‌محور، بیشتر در بخش‌هایی مانند عرضه پوشاک و کالا‌های مصرفی به کار گرفته شده و پایانه صادراتی متناسب با نیاز صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی در آن فعال نیست.

وی با اشاره به افزایش قیمت تجهیزات پزشکی بیان کرد: بالا رفتن هزینه دارو موجب شده است برخی بیماران از ادامه درمان منصرف شوند.

در ادامه این نشست، فعالان صنایع غذایی، دارویی و تجهیزات پزشکی گیلان نیز مهم‌ترین مشکلات و مطالبات خود را مطرح کردند.

کمبود و دشواری تأمین ارز، موازی‌کاری آزمایشگاه‌های سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد، سختگیری برخی دستگاه‌های نظارتی در فرایند تولید صنایع غذایی، کمبود نقدینگی و ضرورت تأمین تسهیلات ارزان‌قیمت برای نوسازی واحد‌های تولیدی از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.