

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران گفت: گزارشی مبنی بر فرود ناموفق یک چترباز به دلیل نامساعد شدن شرایط جوی در ارتفاعات منطقه اربه‌کله رامسر، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر استان اعلام شد.



غلامعلی فخاری افزود: بلافاصله دو تیم عملیاتی متشکل از ۶ امدادگر و نیروی عملیاتی از پایگاه امداد و نجات دریایی رامسر، به همراه یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی کمک‌دار، به محل حادثه اعزام شدند.



وی ادامه داد: نجاتگران رامسر پس از ۶ ساعت و ۳۰ دقیقه عملیات و پیمایش چهار کیلومتری در منطقه‌ای صعب‌العبور، به مصدوم دسترسی پیدا کردند و او را به محل امن انتقال دادند.