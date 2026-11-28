آذربایجان غربی طی هفته جاری با ورود یک سامانه بارشی جدید، شاهد بارش‌های متناوب باران و برف خواهد بود. کارشناسان هواشناسی هشدار داده‌اند که فعالیت این سامانه می‌تواند منجر به آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و اختلال در تردد جاده‌ای شود.

پیش‌بینی بارش متناوب و احتمال سیلاب و کاهش کیفیت هوا در آذربایجان غربی

پیش‌بینی بارش متناوب و احتمال سیلاب و کاهش کیفیت هوا در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سعید خلیلی، کارشناس پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی، گفت: بر اساس هشدار زرد صادره، فعالیت سامانه بارشی جدید از بعدازظهر یکشنبه ۸ آذرماه آغاز می‌شود.

وی افزود که در نواحی سردسیر و ارتفاعات استان، بارش‌ها به شکل برف خواهد بود.

خلیلی با اشاره به احتمال وقوع رعد و برق همراه با وزش باد در سطح استان، بر خطرات احتمالی ناشی از این سامانه تاکید کرد و گفت: با فعالیت این سامانه، احتمال آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و ایجاد اختلال در تردد جاده‌ای بسیار زیاد است.

وی همچنین هشدار داد که با فرونشینی هوای سرد در شهر‌های پرجمعیت استان، احتمال افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

خلیلی تصریح کرد: استان طی هفته جاری شاهد روند کاهشی دما خواهد بود. وی با بررسی وضعیت دمای هوا در شبانه‌روز گذشته، سلماس را با ۳ درجه زیر صفر، سردترین و سردشت را با ۱۶ درجه بالای صفر، گرم‌ترین شهر استان گزارش کرد.