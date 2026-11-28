به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حسین درخشان مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان گفت : گزارش گرفتار شدن ۳ نفر در کوه کافر قلعه ساعت ۱۸ به هلال احمر اعلام شد و دو تیم از پایگاه های کوهستان نیزوا و مرکزی مهدیشهر به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از ساعت ها جستجو در نهایت تیم‌های هلال احمر به مصدومان دسترسی یافته‌اند و با تجهیزات تخصصی کوهستان و برپایی کارگاه‌های تخصصی عملیات انتقال آنها به مکان امن را انجام دادند .

عملیات نجات تا ساعت ۳ بامداد شنبه ادامه داشت .