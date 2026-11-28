به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در جلسه هماهنگی برنامه‌های درختکاری در استان، بر اجرای باشکوه پویش درختکاری «در سایه مادر» همزمان با سالروز ولادت با سعادت حضرت زهرا (س) و روز مادر و زن تاکید شد.

در این نشست ، سیدجمال موسویان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، به تشریح عملکرد استان در اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت پرداخت.

وی با اشاره به تولید ۶ میلیون اصله نهال در سال جاری در نهالستان‌های منابع طبیعی، بر ضرورت همکاری و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی برای تحقق سهم استان در این طرح ملی تأکید کرد.

موسویان با اشاره به برنامه‌ریزی اجرای طرح‌های درختکاری «ریشه تا ثمر»، بوستان‌های روستایی و پارک زندگی با همکاری بسیج سازندگی، اظهار داشت: جلسات هماهنگی و تبیینی متعددی در سطح استان و شهرستان‌ها برگزار شده و برای تحقق اهداف این طرح‌ها، مشارکت همه آحاد مردم، به‌ویژه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ضروری است.

در ادامه، سرهنگ وحید مثنوی مسئول بسیج سازندگی سپاه فتح استان، از آمادگی کامل بسیجیان و گروه‌های جهادی برای مشارکت در برنامه‌های درختکاری خبر داد و گفت: بسیج سازندگی آمادگی دارد با همکاری منابع طبیعی، از ظرفیت دهکده اقتصاد مقاومتی نیز برای تولید نهال استفاده کند.

همچنین عیسی شهامت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، با تأکید بر حمایت دولت از احیای جنگل‌های زاگرس، خواستار مشارکت جدی و مسئولانه همه دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های درختکاری شد.

شهامت تصریح کرد: پیرو دستور استاندار محترم، پویش درختکاری «ریشه تا ثمر» در راستای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، حداقل ۶ مرتبه تا پایان فصل کاشت در استان اجرا خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، سهم شهرستان‌ها در مرحله نخست این پویش را نیز اعلام کرد و گفت: شهرستان‌های بویراحمد، کهگیلویه و گچساران هر کدام ۱۰۰ هزار اصله نهال و سایر شهرستان‌ها هر کدام ۵۰ هزار اصله نهال در این مرحله خواهند داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمایت دولت از اجرای طرح جنگلداری اجتماعی در استان، این طرح را اقدامی بزرگ و راهگشا برای حفاظت از طبیعت ارزشمند کهگیلویه و بویراحمد با مشارکت و همراهی مردم دانست.

اجرای پویش درختکاری «در سایه مادر» همزمان با سالروز میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و مادر، در ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۹ آذرماه در سراسر استان، ایجاد کمربند سبز در اطراف شهر‌های استان و تشکیل شبکه ترویجی و فرهنگ‌سازی در حوزه درختکاری، از مهم‌ترین مصوبات این نشست بود.