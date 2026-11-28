

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر جهادکشاورزی شهرستان گلوگاه، با تأکید بر آمادگی گسترده این مدیریت برای پشتیبانی از زراعت پاییزه، از تخصیص و تأمین یک میلیون لیتر سوخت جهت انجام عملیات شخم و کاشت در سطح شهرستان خبر داد و گفت: این میزان سوخت جهت تسهیل در عملیات شخم و همچنین کشت مستقیم در مزارع شهرستان در نظر گرفته شده است.

کمیل عسکری افزود: در راستای برنامه‌ریزی‌های فصلی و حمایت از معیشت کشاورزان، برنامه‌های عملیاتی برای فصل کاشت پاییزه در شهرستان از جمله تأمین سوخت مورد نیاز به اجرا درآورده است.



او ادامه داد: این حجم از سوخت، بخشی از برنامه‌ی جامع مدیریت جهادکشاورزی شهرستان برای رفع چالش‌های انرژی در فصل‌های حساس کشاورزی است تا از بروز هرگونه وقفه در فرآیند زراعی جلوگیری شود.



مدیر جهادکشاورزی شهرستان گلوگاه با بیان اینکه این اقدام با هدف تضمین سرعت در انجام عملیات‌های سنگین و حمایت از توان تولیدی کشاورزان منطقه صورت گرفته است گفت:: تأمین سوخت به‌موقع، فراتر از یک امر لجستیکی، ستون اصلی پایداری تولید در منطقه است.



عسکری افزود: این اقدام با هدف تقویت زنجیره تأمین، حمایت مستقیم از اقتصاد روستاییان و تضمین امنیت غذایی از طریق افزایش سطح زیر کشت، با دقت بالا در حال اجرا است تا کشاورزان با اطمینان خاطر کامل، فعالیت‌های خود را در این فصل حساس آغاز کنند.