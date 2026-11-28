جشنواره مسابقات مدارس فوتبال استان کرمان با حضور ۲۶۱ تیم و برگزاری ۵۴۴ مسابقه به پایان رسید و قهرمانان رده‌های سنی ۱۲، ۱۳ و ۱۴ سال معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، این رقابت‌ها پس از برگزاری مراحل مقدماتی، با راهیابی ۳۳ تیم به مرحله نهایی ادامه یافت و تیم‌ها در قالب ۵۷ مسابقه برای کسب عنوان قهرمانی به رقابت پرداختند.

در پایان این جشنواره، تیم دانش کرمان در رده سنی ۱۲ سال، مس رفسنجان در رده سنی ۱۳ سال و سرخپوشان زرند در رده سنی ۱۴ سال عنوان قهرمانی را کسب کردند.

این جشنواره با هدف توسعه فوتبال پایه، شناسایی استعداد‌های نوجوان و فراهم کردن زمینه حضور علاقه‌مندان به فوتبال در رقابت‌های سازمان‌یافته برگزار شد.

مراسم اختتامیه این مسابقات با حضور مسئولان هیئت فوتبال استان، خانواده بازیکنان، مربیان و اعضای تیم‌های شرکت‌کننده برگزار و از تیم‌های برتر تجلیل شد.