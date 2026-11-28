اعضای گروه جهادی شهدای میناب به بیش از هزار و ۳۰۰ تَن از اهالی این شهر، خدمات رایگان پزشکی ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان گفت: این گروه شامل ۲۴ پزشک متخصص زنان، چشم، قلب، پوست، مغز و اعصاب، اطفال، داخلی، گوش و حلق و بینی، اورولوژی (مجاری ادارای) و روانپزشک بودند که به مردم خدمات رایگان ارائه کردند.

عطاالله ناوکی افزود: خدمات رایگان پزشکی با اولویت خانواده شهدا و ایثارگران مدرسه شجره طیبه میناب و ره پویان خلیج فارس، به مدت دو روز در مدرسه شهید عیسی ذاکری ارائه شد.

وی گفت: دانش آموزان جانباز با سوختگی بالای ۶۰ درصد برای ادامه درمان به تهران فرستاده می‌شوند.

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مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان افزود: همچنین عینک و داروی رایگان به ارزش بیش از سه میلیارد تومان به بیماران داده شد.