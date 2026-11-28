برنامه‌های «آبادی‌باز»، با معرفی روستای حیدرآباد ایلام، «نشان افتخار» با روایت زندگی احمد اقتداری، پدر مطالعات خلیج فارس، «نشانی»، با بررسی سیره حضرت فاطمه (س)، «آزاد راه» با بررسی تحولات حمل‌ونقل جاده‌ای و «نشان افتخار» با معرفی تولید پودر استخوان با منشا حیوانی (زنوگرفت)، امروز از شبکه‌های رادیویی پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «آبادی‌باز» رادیو صبا این هفته با معرفی روستای حیدرآباد ایلام، شنوندگان را با طبیعت بکر، ظرفیت‌های کشاورزی و آثار تاریخی این روستا آشنا می‌کند.

روستای حیدرآباد ایلام با طبیعت بکر، آب‌وهوای کوهستانی و محصولات کشاورزی متنوع، از ظرفیت‌های قابل توجهی برای گردشگری روستایی برخوردار است. در کنار جاذبه‌های طبیعی، وجود کتیبه‌ها و محوطه‌های باستانی در مجاورت این روستا، جلوه‌ای تاریخی به این منطقه بخشیده است.

از جمله آثار تاریخی این محدوده، کتیبه‌ای متعلق به دوره آشوریان است. همچنین چند محوطه باستانی با قدمت تاریخی بالا در نزدیکی روستا قرار دارند که از جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی منطقه به شمار می‌روند و زمینه جذب علاقه‌مندان به تاریخ و گردشگری را فراهم کرده‌اند.

برنامه «آبادی‌باز» با هدف معرفی ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی، فرهنگی و اقتصادی روستا‌های کشور، تلاش می‌کند شنوندگان را با جاذبه‌های کمتر شناخته‌شده ایران و سبک زندگی مردم مناطق روستایی آشنا کند.

این برنامه به تهیه‌کنندگی نیلوفر قاسمی‌پور و با اجرای مهدی پر، امروز ساعت ۱۴:۳۰ از رادیو صبا پخش می‌شود.

برنامه «نشان افتخار» هم‌زمان با روز نیروی دریایی ارتش و سپاه، به معرفی زندگی و فعالیت‌های علمی و پژوهشی دکتر احمد اقتداری، از برجسته‌ترین پژوهشگران تاریخ و فرهنگ جنوب ایران، می‌پردازد.

دکتر احمد اقتداری از چهره‌های برجسته پژوهش و تاریخ‌نگاری ایران بود که بخش مهمی از عمر خود را به مطالعه و مستندسازی تاریخ خلیج فارس، دریانوردی و فرهنگ جنوب ایران اختصاص داد. او با انجام پژوهش‌های گسترده و تألیف آثار ارزشمند، نقش مهمی در ثبت و حفظ میراث تاریخی و هویتی خلیج فارس ایفا کرد.

این برنامه با نگاهی به زندگی و فعالیت‌های علمی این پژوهشگر نام‌آشنا، تلاش می‌کند بخشی از تلاش‌های فرهنگی و پژوهشی او را در پاسداشت هویت تاریخی خلیج فارس بازخوانی کند.

برنامه «نشان افتخار» با هدف معرفی چهره‌های اثرگذار و ماندگار ایران، امروز ساعت ۱۲:۱۵ به تهیه‌کنندگی مژگان فرزین و با روایت مهدی مجنونی از رادیو صبا پخش می‌شود.

برنامه «نشانی» به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت حضرت فاطمه (س)، با نگاهی به جایگاه و نقش زن و مادر در جامعه، به بررسی ابعاد شخصیتی و جایگاه والای حضرت صدیقه طاهره (س) می‌پردازد.

این برنامه به مناسبت سالروز ولادت حضرت زهرا (س)، موضوع جایگاه زن و مادر در جامعه را محور گفت‌و‌گو و بررسی قرار می‌دهد.

برنامه «نشانی» با نگاهی به سیره و شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س)، به تبیین جایگاه زن و مادر، نقش آنان در خانواده و جامعه و الگو‌های رفتاری برگرفته از زندگی بانوی بزرگ اسلام می‌پردازد.

برنامه «نشانی» با گویندگی فاطمه میناخانی و تهیه‌کنندگی فاطمه گنجی، شنبه تا چهارشنبه، از ۷ تا ۱۱ آذر ساعت ۱۵:۵۵، از رادیو ایران پخش می شود.

برنامه «آزادراه» با هدف اطلاع‌رسانی و بررسی مسائل و تحولات حوزه راه و حمل‌ونقل جاده‌ای، از رادیو اقتصاد پخش می‌شود.

لیلا روزبهانی، تهیه‌کننده برنامه «آزادراه»، از بررسی آخرین اقدامات و برنامه‌های حوزه راهداری، حمل‌ونقل جاده‌ای و آزادراه‌ها در این برنامه خبر داد.

وی گفت: در برنامه امروز محمد رستگاری، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد، درباره اجرای بیش از ۶ هزار و ۳۰۰ کیلومتر عملیات خط‌کشی در محور‌های مواصلاتی این استان توضیح خواهد داد.

روزبهانی افزود: رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، نیز از نهایی شدن طرح جدید بیمه تامین اجتماعی رانندگان و ارسال آیین‌نامه اجرایی آن به دولت سخن می‌گوید.

به گفته تهیه‌کننده برنامه «آزادراه»، میلاد دوستی، معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها، درباره اهداف، عملکرد و برنامه‌های این حوزه تا پایان سال و همچنین موضوع عوارض آزادراهی صحبت خواهد کرد.

همچنین علیرضا مقدسیان، کارشناس دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، از دیگر مهمانان این برنامه خواهد بود.

برنامه «آزاد راه» شنبه‌ها ساعت ۱۰:۰۰، از رادیو اقتصاد پخش می‌شود.

برنامه «نشان افتخار» به معرفی تولید پودر استخوان با منشا حیوانی (زنوگرفت) و نقش این دستاورد دانش‌بنیان در ترمیم و بازسازی بافت استخوانی و ارتقای کیفیت زندگی بیماران می‌پردازد.

تولید پودر استخوان با منشا حیوانی یا زنوگرفت، از دستاورد‌های دانش‌بنیان کشور در حوزه پیوند استخوان به شمار می‌رود، محصولی که با فراهم کردن امکان ترمیم و بازسازی بافت استخوانی، می‌تواند گامی مؤثر در پیشبرد درمان‌های پزشکی و بازگرداندن کیفیت زندگی به بیماران باشد.

برنامه «نشان افتخار» ضمن معرفی این دستاورد، به اهمیت تولید داخلی زنوگرفت و نقش آن در توسعه فناوری‌های پزشکی و امیدآفرینی در مسیر درمان می‌پردازد.

این برنامه به تهیه‌کنندگی فاطمه گنجی و با اجرای بتول نجفی، شنبه و دوشنبه‌ها، ساعت ۱۶:۴۰، از رادیو ایران پخش می‌شود.