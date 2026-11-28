استاندار کردستان با اشاره به تصادفات و تلفات جاده‌ای در محور سنندج ـ کامیاران، خواستار کاهش زمان اجرای این طرح و تعیین تکلیف کنارگذر سنندج شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، زره‌تن لهونی استاندار کردستان در نشست بررسی پروژه‌های راه‌سازی و حمل‌ونقل استان با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، بر ضرورت شتاب‌بخشی به طرح‌های زیرساختی حوزه راه تأکید کرد.

وی با اشاره به افزایش اعتبارات حوزه راه استان از ۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان گفت: برای سال آینده نیز رشد ۱۲۰ درصدی اعتبار این بخش پیشنهاد شده است.

استاندار کردستان با بیان اینکه ۹ قطعه از کریدور شمال ـ جنوب فعال است، افزود: برای تمام قطعات این مسیر به‌جز کنارگذر سنندج پیمانکار انتخاب شده است؛ با این حال، اجرای به‌موقع پروژه‌ها علاوه بر تعیین پیمانکار، به تأمین و تزریق اعتبارات مورد نیاز بستگی دارد.

لهونی محور سنندج ـ کامیاران را از طرح‌های نیازمند تسریع در اجرا دانست و اظهار کرد: با توجه به تصادفات و تلفات این محور، پیش‌بینی دو سال برای تکمیل آن طولانی است و باید زمان‌بندی اجرای پروژه کاهش یابد.

وی تکمیل محور سنندج ـ بوکان تا سال ۱۴۰۶ را قابل قبول دانست و تأکید کرد: نباید پایان سال ۱۴۰۷ برای بهره‌برداری از محور سنندج ـ کامیاران مبنا قرار گیرد؛ چراکه تسریع در اجرای این طرح می‌تواند به حفظ جان شهروندان کمک کند.

استاندار کردستان همچنین با اشاره به حوادث مرگبار در محدوده سنندج، احداث کنارگذر ۲۷ کیلومتری این شهر را ضروری دانست و خواستار تعیین تکلیف و آغاز عملیات اجرایی آن شد.

لهونی اتصال راه‌آهن از ایستگاه فعلی به شهر سنندج، تکمیل مطالعات مسیر ریلی سنندج تا باشماق و بهسازی گردنه صلوات‌آباد را از دیگر اولویت‌های استان برشمرد.

وی همچنین بر انتخاب پیمانکار برای پروژه گردنه صلوات‌آباد، پیگیری تأمین اعتبار تونل اورامان و آغاز عملیات اجرایی کنارگذر مریوان تأکید کرد.

استاندار کردستان در پایان خواستار پیگیری مستمر مصوبات جلسات حوزه راه‌سازی شد و گفت: تصمیمات این نشست‌ها باید به مرحله اجرا برسند و برگزاری جلسات نباید جایگزین اقدامات عملی شود.