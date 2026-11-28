ابر پرچم رضوی با حضور پرشور بسیجیان، خادمیاران و جمعی از مردم ورامین، همزمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفین، در آسمان این شهرستان به اهتزاز درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در مراسمی باشکوه در ورامین، «ابر پرچم رضوی» به مناسبت سالروز تأسیس بسیج مستضعفین، با حضور گسترده نیرو‌های بسیج و مردم به اهتزاز درآمد.

این ابر پرچم که با ابعاد ۱۱۰ متر مربع طراحی و اجرا شده است، در ارتفاع ۳۰ متری در میدان بسیج ورامین نصب گردید.

در این مراسم، شرکت‌کنندگان ضمن تجلیل از نقش ماندگار بسیج مستضعفین در حفظ امنیت و اقتدار کشور، این حرکت نمادین را ابراز ارادت خود به ساحت مقدس اهل‌بیت (ع) و تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی دانستند.